لـ «أبناؤنا فى الخارج».. كيف تدخل على الامتحان الإلكترونى؟

جدة - نرمين السيد - شروط الدخول إلى الامتحان

- استخدم جهاز كمبيوتر أو لاب توب فقط.

- وصل سماعة خارجية بالجهاز.

- تأكد من سرعة الإنترنت لديك.

- تأكد من توصيل جهازك بكاميرا مفتوحة.

- ادخل الامتحان من متصفح جوجل كروم فقط.

خطوات بدء الاختبار

- ادخل على موقع exam.abroad.moe.gov.eg

- اضغط على sign in with microsoft

- ادخل اسم المستخدم وكلمة السر.

- سجل رقم هاتفك أو إيميل بديل لمساعدتك حال نسيان الإيميل الخاص بك.

- اضغط بعدها على كلمة اختبارات وفعل مشاركة الشاشة.

- تأكد من وضوح الصورة.

- ادخل على قائمة الاختبارات واختار اختبار اليوم.

- اضغط بدء الاختبار.

صفحة الاختبار

تتضمن: اسم الاختبار، عدد الأسئلة، مدة الاختبار، الأسئلة المجاب عنها، مكان عرض الأسئلة، مكان الإجابة، خيار تأجيل السؤال، خيار السؤال التالى وخريطة الأسئلة المكونة من عدة ألوان.

- الأزرق: السؤال الحالى.

- الأخضر: الأسئلة المجاب عنها.

- الأبيض: الأسئلة غير المجابة.

- الأصفر: الأسئلة المجابة.

- الرمادى: الأسئلة التى لم تُعرض بعد.

بإمكانك الإجابة على أى سؤال أو تأجيله والعودة إليه مرة أخرى بالضغط على رقم السؤال، وبعد الانتهاء من الإجابة عن جميع الأسئلة، اضغط على إنهاء الامتحان.

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم، وافق على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021-2022، إلى يوم السبت الموافق 7-5-2022، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، بدلا من السبت الموافق 4-2-2022، كما كان مقررا فى تعليمات التقدم المعتمدة.

ووصل عدد الطلاب الذين سجلوا على الموقع الإلكترونى للتقدم لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" إلى ما يقرب من 74 ألف طالب وطالبة على مستوى العام، ما يعد نجاحا ملحوظا لميكنة إجراءات التقدم، تمشيا مع توجهات الدولة.

وفى فبراير 2021، أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عقد امتحانات أبناؤنا فى الخارج إلكترونيا للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى فى البلاد التى جرى تعليق الدراسة بها جراء جائحة كورونا، على أن يعقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الصف الثالث الإعدادى عند العودة إلى أرض الوطن.

واستمر نظام الامتحان الإلكترونى لطلاب الخارج مع العام الدراسى 2021-2022.

وأجرت وزارة التربية والتعليم اختبار إلكترونى للطلاب المصريين فى الخارج، المقيدين بالصف الثالث الإعدادى فى دول: لبنان، تونس، الأردن، فلسطين، السودان والمغرب، وكذلك دولة المملكة العربية السعودية بقنصلية جدة، المدينة ونجران، اليوم الاثنين، كما أجرت امتحان آخر للطلاب المصريين فى دول: الإمارات، قطر والبحرين، الخميس الماضى؛ لتحديد مدى إمكانية تطبيق الامتحانات الإلكترونية على الطلاب فى كل الدول التى يدرس فيها طلاب مصريين.

ويمكن للطلاب المصريين فى الخارج مشاهدة فيديو خطوات الدخول على الامتحان الإلكترونى من خلال الدخول إلى هذا الرابط.