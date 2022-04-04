«حياة كريمة» تنجح فى مهمة تحسين الخدمات بالقرى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.





والإنفوجراف التالى يوضح مساهمات مبادرة حياة كريمة فى تحسين خدمات البنية الأساسية والبشرية فى المناطق الريفية. وترتكز أهداف (حياة كريمة) على التالى: التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدف.

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