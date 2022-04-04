احتفالا بيوم اليتيم.. الداخلية توزع الهدايا على الأطفال

جدة - نرمين السيد - ونظمت الوزارة زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة واستقبالهم بعدد من المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوى لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

ولاقى ذلك استحساناً من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كل الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كل أطياف وفئات المجتمع والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.