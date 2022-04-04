معلومات الوزراء: القاهرة الأولى إفريقيا فى مؤشر مدن الأعمال العالمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الإنفوجراف الذى نشره مركز المعلومات اليوم الاثنين بعنوان "القاهرة الأولى إفريقيًّا فى مؤشر مدن الأعمال العالمى 2022"، يرصد فيه قائمة أعلى 8 مدن إفريقية على مؤشر مدن الأعمال العالمى لعام 2022، والذى جاءت فيه القاهرة فى الترتيب الأول إفريقيًّا.

وأشار إلى أن المؤشر يقيس جاهزية 200 دولة حول العالم فيما يخص أداء وممارسة الأعمال بناءً على 4 محاور: الاقتصاد (قوة اقتصاد المدينة وآفاق تطوره)، المجتمع (معدلات تنمية سكان المدينة ومعايير جودة الحياة)، المناخ العام للأعمال (يقيس تطور البنية التحتية ولوجستيات المدينة)، وكاريزما المدينة من حيث جاذبيتها سياحيًّا وثقافيًّا وعلى مستوى طبيعتها الخلابة.