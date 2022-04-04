/690061/مسلسل-مين-قال-لـ-أحمد-داش-يحتل-المركز-الأول-على-منصة-شاهد

احتل مسلسل مين قال الذي يخوض بطولته الفنان احمد داش والفنان الكبير جمل سليمان، المركز الأول على منصة شاهد Vip، متفوقا على كلا من مسلسل توبه من بطولة الفنان عمرو سعد ومسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم وبرنامج رامز موفي ستار للفنان رامز جلال.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احتلال مين قال المركز الأول على منصة شاهد

تدور قصة مسلسل مين قال حول الفنان الشاب أحمد داش طالب في الثانوية العامة ينجح في إحراز مجموع كبير ولكن يرغب والده في دخوله كلية هندسة جامعة خاصة ويضغطه بذلك الأكل، لكن أحمد داش الذي يجسد شخصية هشام خلال العمل يرفض ذلك، ويحاول عمل اختراع جديد ولكن يسخر منه الجميع، وتتوالى الأحداث في ذلك الاطار.

ويكشف مسلسل مين قال الفرق بين وجهات نظر جيل الشباب والذي يتراوح سنهم بين 17 و18 عام، ويطرح مسلسل مين قال العديد من القضايا التي تؤثر على الجيل الحالي وعائلتهم مثل التعليم والسوشيال ميديا واختلاف وجهات النظر.

مسلسل مين قال الحلقة 4

مسسل مين قال الحلقة 4، درات حول تعرض الفنان أحمد داش الذي يجسد شخصية شرف، للسرقة من قبل جماعة مجهولين أثناء توجه لشراء بعد المستلزمات لمشروعه، أما جمال سليمان فكان قد وجد في مسلسل مين قال قسط الجامعة الخاصة التي يريد أن يلحق ابنه بها في غرفة شريف “أحمد داش” لتنهي الحلقة 4 من مسلسل مين قال بحيرة جمال سليمان من أمر نجله ومشروعه الذي يسخر منه الجميع.

مواعيد عرض مسلسل مين قال

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم عرض مسلسل مين قال كل يوم طوال شهر رمضان 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر، وهو من مال سليمان واحمد داش والفنان جمال عبد الناصر وديانا هشام.

وسبق وتحدث أحمد داش عن العمل مع جمال سليمان فقال: جمال سليمان نجم كبير وراجل ملتزم عارف هو عليه ايه ومريح في الشغل وسعدت جدا بالشغل معاه، والمسلسل كانت تجربة جميلة، بيعدي عليه اي شاب بيخرج من ثانوية عامة اتمنى يعجب الناس ويعلق معاهم.