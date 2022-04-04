الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة..وتؤكد: هناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

/690060/الحكومة-اللبنانية-تعلن-إفلاس-الدولةوتؤكد-هناك-مفاوضات-مع-صندوق-النقد-الدولي

أعلنت الحكومة اللبنانية، صباح اليوم الإثنين، عن إفلاس الدولة، وكذلك إفلاس مصرف لبنان.

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وفي هذا الإطار، أكد سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، علي إجراء توزيع الخسائر علي الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، مضيفا: لا توجد نسبة مئوية محددة، والدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، والخسارة وقعت نتيجة سياسات لعقود.

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة

وتابع: هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمنك أن نفتح السحوبات المصرفية لجميع الشعب، لافتا أن الحكومة في مفاضات مع صندوق النقد الدولي وعلي اتصال يومي مع الصندوق، مضيفا: أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات النقد الدولي.

وأعرب نائب رئيس الحكومة اللبنانية، عن أمله في أن تصل الحكومة لاتفاق في هذه الجولة،لافتا أن المفاوضات تركز علي مواضيع هامة بالدولة اللبنانية، والتي علي رأسها إصلاح القطاع المصرفي، فضلا عن السياسة المالية المتوازنة وكذلك إصلاح القطاع العام والكهرباء وتوحيد سعر الصرف، ومعالجة التضخم.