/690060/الحكومة-اللبنانية-تعلن-إفلاس-الدولةوتؤكد-هناك-مفاوضات-مع-صندوق-النقد-الدولي
أعلنت الحكومة اللبنانية، صباح اليوم الإثنين، عن إفلاس الدولة، وكذلك إفلاس مصرف لبنان.
دوت الخليج
وفي هذا الإطار، أكد سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، علي إجراء توزيع الخسائر علي الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، مضيفا: لا توجد نسبة مئوية محددة، والدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، والخسارة وقعت نتيجة سياسات لعقود.
الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة
وتابع: هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمنك أن نفتح السحوبات المصرفية لجميع الشعب، لافتا أن الحكومة في مفاضات مع صندوق النقد الدولي وعلي اتصال يومي مع الصندوق، مضيفا: أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات النقد الدولي.
وأعرب نائب رئيس الحكومة اللبنانية، عن أمله في أن تصل الحكومة لاتفاق في هذه الجولة،لافتا أن المفاوضات تركز علي مواضيع هامة بالدولة اللبنانية، والتي علي رأسها إصلاح القطاع المصرفي، فضلا عن السياسة المالية المتوازنة وكذلك إصلاح القطاع العام والكهرباء وتوحيد سعر الصرف، ومعالجة التضخم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة..وتؤكد: هناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.