مسلسل المشوار الحلقة 3.. إليكم المواعيد والقنوات الناقلة

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دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل المشوار الحلقة 3

ويترقب الجمهور عرض تفاصيل مسلسل المشوار الحلقة 3، التي من المقرر عرضها على شاشة Dmc، في تمام الساعة الثامنة مساءا، لتكون إعادة مسلسل المشوار الحلقة 3 والإعادة 11.30 مساءً و11 صباحًا، كما يمكن للجمهور مشاهدة مسسل المشوار الحلقة الثالثة بدون فواصل اعلانية على منصة شاهد الالكترونية.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 3

ومن المقرر أن تدور احداث مسلسل المشوار الحلقة 3 بداية من كشف محمد رمضان سر “شنطته”، التي أثارت الجدل في الأيام الماضية، اذ بها عدد هائل من الدولارات، كما يدور مسلسل المشوار الحلقى 3 ايضا حول مصير محمد رمضان الذي يجسد دور ماهر وزوجته دينا الشربيني الذي تجسد دور ورد خلال أحداث العمل، بعد معرفته بأنه تم الفبض على والي الذي يهددهم في تهمة سرقة أثار على يد ظابط المباحث الفنان أحمد مجدي.

مسلسل المشوار الحلقة 3

يعرض مسلسل المشوار الحلقة 3 في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc اليوم الاثنين الموافق 4 من شهر إبريل، والعمل من بطولة دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

دنيا الشربيني تثير الجدل بتصريحات جريئة عن عمرو دياب

من ناحية أخرى، حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج “أدينا بندردش”، الذي تقدمه شيرين عرفة على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وفجرت خلاله تصريحات جريئة حول علاقتها بالفنان عمرو دياب، كان اهمها: “بعد الانفصال بقول عنه نفس الكلام، هو محترم وناجح جدا، وكل إنسان بيفتكر الأيام الحلوة التي عاشها، ومكنش فيه أيام وحشة معاه”، مشيرة إلى غضبها من كم الشائعات التي تعرضت لها في فترة ارتباطها بالهضبة وكان من ضمنها شائعة حملها.