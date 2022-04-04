/690054/النائب-عاطف-مغاوري-مجموعة-السلام-العربي-تعمل-على-تشكيل-وفد-من-أعضاءها-لزيارة-اليمن

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب المصري، تتابع مجموعة السلام العربي تطور الأحداث في اليمن ومعاناة شعبها، موضحا أنها ستتضاعف نتيجة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، على أوضاعها الاقتصادية المتدهورة مما يجعل التوصل إلى وقف الحرب في اليمن هدفا وطنياً وعربياً ودوليا سامياً و نبيلاً.

دوت الخليج

تطورات الأوضاع اليمينة

وأكد عضو مجلس النواب، أن دعوة دول مجلس التعاون إلى لقاءٍ تشاوري في الرياض في الفترة ما بين 29 مارس وحتى 7 أبريل، يعتبر خطوة إيجابية تهيء لوقف الحرب من خلال مفاوضات يمنية - يمنية، موضحا أن المجموعة ترى في “مبادرة أنصار الله” خطوة أخرى تسهم في إنهاء هذه الحرب التي طال أمدها، إضافة إلى أن إعلان التحالف العربي بوقف العمليات العسكرية تزامن مع أعلان صنعاء بوقف الحرب من جانبها، والأتفاق المزمع بتبادل الأسرى فأنها تحولات كبيرة و مهمة و مقدمات يُعتد بها مقدمة لأنهاء تلك الحرب، خاصة بعد الإتفاق على هدنة لمدة شهرين يتم بموجبها وقف القتال و فتح ميناء الحُديدة و إعادة تشغيل مطار صنعاء .

ودعي النائب عاطف مغاوري، أطراف الصراع إلى البدء بحوار جاد ومباشر، و أستثمار تلك الهدنة فى مناقشة ما هو مطروح من أفكار إيجابية في المبادرتين، بهدف معالجة الإختلاف من خلال مفاوضات مباشرة تضع مصلحة اليمن وشعبها في المقام الأول، لافتا إلى ضرورة إعلان كل الأطراف لهدنة شاملة بمناسبتي شهر رمضان المبارك " الذي أُنزل فيه القرآن " ، وعيد الفطر ، إضافة إلى تجنب الكل وضع الشروط المجحفة أو القضايا المعيقة للحل من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام عادل يحمي مصالح اليمن والمصالح المشروعة لجميع الأطراف وتحفظ سيادة اليمن ووحدتها وحقوقها، و تأتي بالأمن المنشود و لكافة الأشقاء في دول الخليج العربي و كذلك تمكين الأشقاء في مجلس التعاون، و مع المجتمع الدولي في الإسهام في إعادة إعمار اليمن، و تحقيق التنمية الدائمة لشعبه العربي الطيب .

وأوضح البرلماني المصري، أن مجموعة السلام العربي تعمل على تشكيل وفد من أعضاءها لزيارة اليمن و الألتقاء بأطراف المعادلة اليمنية، والدول العربية ذات العلاقة بالموضوع اليمني ، لافتا إلى ان المجموعة تسعي لأن يكون الحل في إطار الحوطة العربية، ذلك أننا نؤمن بأن قضايانا العربية جميعاً لن تُحل إلا بأيدٍ عربية مخلصة وصولاً الى سلام شامل في كل أقطارنا العربية المبتلاة بالحرب و القتل و الدمار .

وذكر النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب،أعضاء مجموعة السلام العربي كالآتي:

1. علي ناصر محمد – رئيس جمهورية اليمن الأسبق.

2. الدكتور عبد السلام المجالي، رئيس جمعية الشؤون الدولية، رئيس وزراء أسبق- الأردن

3. الدكتور عدنان بدران – رئيس وزراء أسبق - الأردن .

4. عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح – فلسطين.

5. المهندس فلح حسن النقيب، وزير الداخلية الأسبق – العراق .

6. الدكتور رفيق عبد السلام، وزير خارجية تونس الأسبق ورئيس الدراسات الأستراتيجية والدبلوماسية- تونس.

7. محمد نبيل بنعبد الله، وزير سابق— المغرب.

8. الدكتور عدنان السيد حسين، رئيس الجامعة اللبنانية سابقاً - وزير سابق – لبنان

9. المهندس مروان الفاعوري، الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية- الأردن

10. الدكتور أكرم عبد اللطيف، عضو المجلس الوطني – فلسطين

11. قصي اللويس، رئيس مجلس القبائل السورية – سوريا

12. الدكتور عبد الحسين شعبان، كاتب ومفكر – العراق

13. الدكتورة مكفولة بنت آكاط، أستاذة جامعية ووزيرة سابقة – موريتانيا

14. الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية- مصر

15. محمد عبد السلام العباني، رئيس المؤتمر الوطني الجامع الليبي

16.

الدكتور عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع المصري ، عضو مجلس النواب ،كاتب ومفكر – مصر

17. محمد شفيق صرصار، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات سابقا- تونس

18. الدكتور عبد الله عويدات – أكاديمي ، وزير الثقافة و الشباب سابقاً – الأردن .

19. سيف المسكري، الأمين العام مساعد للشؤون السياسية – الأمانة العامة لمجلس التعاون - عُمان

20. الدكتور محمد طلابي، كاتب ومفكر – المغرب

21. حسين فضلي، سفير سابق – اليمن

22. محمد عمر بحاح، سفير سابق— اليمن

23. علي محسن حميد، سفير سابق— اليمن

24. الدكتور محمد الرميحي، مفكر و أستاذ جامعي — الكويت .

25. الدكتورة أوغاريت يونان، مفكرة تربوية ، مؤسسة جامعة اللاعنف و حقوق الأنسان– لبنان .

26. رندة سنيورة - أكاديمية و باحثة – القدس – فلسطين .

27. الدكتور باقر النجار - كاتب – عضو مجلس الشورى البحريني سابقاً – البحرين .

28. الدكتورة موضي الحمود – وزيرة التربية و التعليم سابقا - استاذة اكاديمية-الكويت.

29. الدكتور عبد الحميد الأنصاري – عميد كلية الشريعة و القانون سابقا، كاتب و مفكر - قطر .

30. الدكتورة فريدة العلاقي – سفيرة ليبيا سابقاً في الأتحاد الأوربي – ليبيا .

31. الدكتور أحمد عتيقة – الرئيس التنفيذي – المؤسسة العربية للأستثمارات البترولية ( أبيكورب ) –ليبيا

32. مريم الصادق المهدي – نائب رئيس حزب الأمة القومي – وزيرة الخارجية - السودان .

33. الدكتور أبو بكر القربي – وزير خارجية اليمن الأسبق . 34. الأستاذ احمد المجيدي – محافظ سابق اليمن .

35. الدكتورة صفاء الحمايدة–مستشار التنمية المستدامة–أمين عام المجلس العربي الدولي للسلام و التنمية-فرنسا /الاردن

36. الدكتور عمر حلمي الغول – و زير و مستشار الرئيس سابقا-كاتب أعلامي و باحث في العلوم السياسية – فلسطين.

37. الدكتور محمد العرابي – وزير الخارجية الأسبق – مصر .

38. المستشار أحمد المسلماني – مستشار رئيس الجمهورية الأسبق – مصر .

39. المستشار علي عبد الكريم – مساعد الأمين العام للجامعة العربية سابقا .

40. أحمد العيسي – رئيس الأئتلاف الوطني الجنوبي – اليمن .

41. الدكتور يوسف الحسن – كاتب و مفكر و دبلوماسي أماراتي سابق – أبو ظبي .

42. معالي الدكتور خالد شوكت – وزير سابق – تونس .

43. الدكتور جورج جبور – مفكر ،أستاذ جامعي،محاضر رئيس مجلس أدارة الرابطة السورية للأمم المتحدة سابقا،نائب سابق في مجلس الشعب،خبير مستقل لدى مجلس حقوق الأنسان في الأمم المتحدة – سوريا .

44. البروفيسور شيرزاد النجار – رئيس هيئة أمناء جامعة كردستان -أربيل،أستاذ علم السياسة و القانون – العراق.

45. الدكتور مالك المهدي – مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا– السودان .

46. الدكتور عروس الزبير – استاذ جامعي ، أكاديمي – الجزائر .

47. الدكتور محمد بركة – رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل – فلسطين .

48. الدكتور أبو فضل بعجي – الأمين العام لجبهة التحرير الوطني – الجزائر .

49. المهندس سمير حباشنة - رئيس الجمعية الأردنية للعوم والثقافة، وزير الداخلية الأسبق - الأردن/ المنسق العام للمجموعة.