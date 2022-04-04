/690051/محافظ-الغربية-يتابع-استعدادات-استقبال-محصول-القمح-لليوم-الرابع

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،اليوم الاثنين، أماكن تخزين القمح بمراكز كفر الزيات، بسيون وقطور، في جولة شملت ٧ أماكن تخزينية متنوعة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال محصول القمح، حيث أطمئن المحافظ على جاهزية تلك الشون لاستقبال القمح خلال هذا الموسم والذي بدأ في الأول من أبريل الجاري.

دوت الخليج

الجولة بدأت بتفقد شونة كفر الزيات الأسمنتية ذات السعة التخزينية 6000 طن ، كما تفقد المحافظ الشونة المركزية بالمدينة والتي تستوعب 14000 طن وكذلك شونة أبو الغر الأسمنتية بسعة تخزين 1500 طن ، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للاطمئنان على أماكن تخزين القمح بها والتأكد من مطابقتها لشروط الأمن والسلامة لضمان التخزين الجيد.

مراكز تجميع القمح ببسيون

واستكمل المحافظ جولته التفقدية بتفقد مراكز تجميع القمح ببسيون حيث تفقد مركز تجميع القمح بشارع ٢٣ يوليو بسعة تخزينية 1500 طن، إلى جانب تفقد شونة قرية نجريج والتي تسع ٣٠٠٠ طن، واختتمت الجولة بتفقد شونة قرية بلتاج والتي تستوعب ٣٠٠٠ طن وشونة قطور والتي تستوعب ٦٠٠٠ طن من القمح.

الشون الترابية لتحويلها إلى شون أسمنتية استعداداً للموسم القادم

ووجه المحافظ بحصر كافة الشون الترابية لتحويلها إلى شون أسمنتية استعداداً للموسم القادم، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على الشون والمواقع التخزينية الواقعة في نطاقهم وتذليل كافة التحديات والعقبات من أجل التخزين الجيد للقمح.

محافظ الغربية قد قام ٣ بجولات سابقة في مراكز طنطا

يشار الى أن محافظ الغربية قد قام ٣ بجولات سابقة في مراكز طنطا، المحلة، سمنود، زفتى تفقد خلالها الصوامع والشون وأماكن التخزين من أجل الاطمئنان على جاهزيتها.

رافق المحافظ خلال جولته كلا من المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون.