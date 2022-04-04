/690047/مسلسل-مكتوب-عليا-الحلقة-2-صدمة-أكرم-حسني-بعد-تطابق-الكلمات-المكتوبه-على-يده-بالواقع

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 2

أتى ذلك بعد بداية مسلسل مكتوبة عليا الحلقة 2، بصراع قوي بين جلجل وصاحب المنزل المقيم به بعدما حصل على حكم محكمة بتحويل عقد الإيجار القديم إلى جديد، ليقوم بمطالبة جلجل 100 ألف جنية خلال أسبوع، ثم يخرج جلجل غاضبا من والده.

صدمة أكرم حسني بعد مفاجئته بكلمات غريبة مكتولة على يده

ينتقل المشهد لجلجل “أكرم حسني”، الذي يفيق من نومه فيجد كلمات مكتبوبه على يده، فيعتقد أن أحد أفراد المنزل هو من قام بذلك ككنوع من أنواع السخرية أو المزاح، لكن عند مواجهة الاسرة يبدأون بالسخرية الفعلية منه لن تلك الكلمات لا يراها سوى جلجل فقط.

وتتوالى أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 2 بصطمة جلجل “أكرم حسني” الذي يكتشف بعد أيام بأن الأشياء المكتوبة على يده تتحقق بالفعل على أرض الواقع فتزداد صدمته وتوتره، لكن كان ذلك الأمر مساعد له، فكان قد عرف مسبقا بواسطة يديه بأن الكبدة التي من المقرر أن يعزمهم عليا مدير المدرسة التي يعمل بها فاسدة، لذا رفض جلجل أن يأكل منها حتى ينجوا من التسمم.

مسلسل مكتوب عليا

تدور قصة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في إطار تشويقي كوميدي، حيث أن الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.

ويشارك في بطولة مسلسل مكتوب عليا أكرم حسني، بجانب عدد من النجوم منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا التي تقدم دور موظفة في البنك، يعجب بها أكرم حسني بمجرد رؤيته لها في البنك، ويحاول أن يتقرب منها بأي طريقة.