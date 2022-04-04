الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على الأستمرار فى الأجواء الربيعية مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة مقارنة بالأمس, لافتة أنه من المتوقع أن تكون العظمى بالقاهرة اليوم 32 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" الذى يذاع على الفضائية الأولى .

وأضافت غانم، أن طقس اليوم مائل للحرارة خلال فترات النهار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء مائل للبرودة خلال فترات الليل.

الأرصاد تحذر من طقس غدا الثلاثاء

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود فرق فى درجات الحرارة بين الليل والنهار تصل الى 15 درجة مئوية، فضلا عن نشاط الرياح, مضيفة: من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى غدا 37 درجة مئوية مصاحبة لموجة شديدة الحرارة خلال فترات النهار .

وأكدت غانم، على استمرار الموجة شديدة الحرارة ليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس , مضيفة :"نتيجة لإنخفاض الرطوبة لن نشعر بالإرتفاع الشديد للحرارة".

وتابعت : هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة يبدأ من يوم السبت , مشيرة أنه من المتوقع ان تصل درجة الحرارة الأسبوع المقبل لـ 29 درجة مئوية، فضلا عن الإحساس بالأجواء الربيعية والطقس اللطيف خلال فترات النهار.

ونصحت غانم، بالاستمرار فى إرتداء الملابس الشتوية وذلك لإنخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل وتجنب التعرض لأشعة الشمس وذلك لعدم الإحساس بالارتفاع الشديد فى درجات الحرارة, فضلا عن شرب القدر الكافى من المياه والسوائل خلال فترة السحور ومتابعة النشرات الجوية .