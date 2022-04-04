مركز معلومات الوزراء: القاهرة الأولى إفريقيًا في مؤشر مدن الأعمال العالمي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "القاهرة الأولى إفريقيًّا في مؤشر مدن الأعمال العالمي 2022"، يرصد فيه قائمة أعلى 8 مدن إفريقية على مؤشر مدن الأعمال العالمي لعام 2022، والذي جاءت فيه القاهرة في الترتيب الأول إفريقيًّا. هذا ويقيس المؤشر جاهزية 200 دولة حول العالم فيما يخص أداء وممارسة الأعمال بناءً على 4 محاور: الاقتصاد (قوة اقتصاد المدينة وآفاق تطوره)، والمجتمع (معدلات تنمية سكان المدينة ومعايير جودة الحياة)، والمناخ العام للأعمال (يقيس تطور البنية التحتية ولوجستيات المدينة)، وكاريزما المدينة من حيث جاذبيتها سياحيًّا وثقافيًّا، وعلى مستوى طبيعتها الخلابة.

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