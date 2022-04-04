عاجل- ننشر قرار زيادة مكافأة المشاركة فى امتحانات الإعدادية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مذكرة مقدمة بزيادة المكافأة الخاصة بالفئات المشاركة فى امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية"، من داخل ميزانية المديريات والإدارات التعليمية.

ووفقاً للقرار الصادر من الوزارة، والذى حصل دوت الخليج على صورة منه، يأتى هذا فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم، على تحقيق الرضا الوظيفى لجميع العاملين من خلال تعزيز الشعور الإيجابى الذى يشعر به الموظف تجاه عمله، بسبب تحقيق احتياجاته ورغباته فى العمل، وحرصاً على الصالح العام.

وجاءت الزيادات المقررة كالتالى:

أولاً: أعضاء الهيئة الفنية لوضع أسئلة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى والمهنية والفئات الخاصة

- زيادة قيمة المكافأة لتكون مبلغ 50 جنيهاً عن وضع أسئلة كل مادة، و ومبلغ 30 جنيهاً عن نموذج الإجابة، ومبلغ 60 جنيهاً نظير ترجمة كل ورقة أسئلة لها جلسة امتحان مستقلة ونموذج الإجابة، ومبلغ 40 جنيهاً مكافأة أسئلة ونموذج الإجابة للعضو المتخصص فى مجال المكفوفين عن كل مادة.

- يتم صرف المبالغ المالية المقررة لهذه الفئة من داخل ميزانية المديرية.

ثانياً: العاملون بمركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة

- يُمنح رئيس المركز مكافأة باليوم عن أيام العمل الفعلية ابتداءً من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم بثلاثة أيام.

- يُمنح باقى أعضاء وعمال المركز مكافأة عن أيام عملهم بالمركز ابتداءً من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم بيومين، بالإضافة إلى مكافأة يوم عن كل ليلة مبيت بمركز توزيع الأسئلة، ولا يُصرف مكافأة عن أيام العطلات للأعضاء غير المكلفين بالنوبتجية فى هذه الأيام.

- يتم الصرف لهذه الفئة بواقع 5% من الراتب الأساسى من داخل ميزانية الإدارة التعليمية.

ثالثاً: مكافأة المنتدبين للجان السيير

- يُمنح كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب وأعضاء كنترول اللجنة، مكافأة باليوم عن ايام العمل الفعلية بدءً من تاريخ صدور خطابات التكليف بواقع اليوم بثلاثة أيام.

- يمنح باقى أعضاء اللجنة وعمال اللجنة مكافأة باليوم عن أيام العمل الفعلية بدءً من تاريخ صدور خطابات التكليف - بالنسبة لأعضاء اللجنة- وبدءً من أيام التحضير - بالنسبة للعمال- بواقع اليوم بيومين.

ملحوظة: فى حال وجود أيام فراغ بالجدول بخلاف العطلات الرسمية، يُحسب اليوم بيوم لجميع الفئات بشرط التواجد باللجنة طبقاً لدفاتر الحضور والانصراف.

رابعاً: مكافأة تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى

زيادة قيمة التقدير لتصبح جنيهان عن كل ورقة إجابة وبحد أقصى 24 ورقة، ويجوز العمل فترتين صباحية ومسائة فى اليوم الواحد، بناءً على موافقة السلطة المختصة.

فى حالة إجراء أعمال تقدير مركزى بالمديرية، يتم الصرف من داخل ميزانية المديرية،وفى حالة إجراء أعمال التقدير على مستوى الإدارة، يتم الصرف من داخل ميزانية الإدارة.

يستمر العمل بمعدلات تشكيل جميع اللجان الواردة بالقرار الوزارة رقم 365 لسنة 1994، بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.