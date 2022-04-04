تلاميذ رابعة ابتدائى يؤدون امتحان الشهر فى الدراسات وICT

جدة - نرمين السيد - وتستمر امتحانات الشهر لهؤلاء الطلاب الذين يُطبق عليهم نظام التعليم الجديد "2.0"، حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 أبريل.

ووفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، فإن أيام الاختبارات الشهرية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى، هى أيام دراسة عادية، حيث تخصص حصة دراسية مدتها 45 دقيقة لكل امتحان وسط اليوم الدراسى، بعدها يستكمل التلاميذ باقى الحصص وفقاً للجدول المقرر.

ورغم مطالبات عدد من أولياء الأمور عبر صفحات التواصل الاجتماعى، بالاكتفاء بالامتحان فقط دون استكمال اليوم الدراسى، حرصاً على راحة الطلاب لتزامن الامتحانات مع بدء شهر رمضان المبارك، أكد مصدر مسؤول داخل الوزارة أن امتحانات الشهر تجرى خلال اليوم الدراسى وهذا أمر طبيعى لا جديد فيه.

ويستهدف نظام التعليم الجديد 2.0، الانتقال من المهنج السطحى إلى الفهم، ومن التلقين لتنمية المهارات، وبالتالى تستهدف الامتحانات قياس نواتج التعلم ومدى استفادة الطلاب من المناهج الجديدة والتفاعل معها، إضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتاباً دورياً شأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائى لشهرى فبراير ومارس للعام الدراسى 2021/ 2022، حيث تقرر جمد اختبارات الشهرين فى اختبار واحد فقط، بحيث يؤدى الطلاب الامتحان فى المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس.

ووفقاً للكتاب الدورى، يوضع الامتحان من بنك أسئلة وزارة التربية والتعليم من خلال موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية، على أن يكون لكل مدرسة امتحان منفصل.

ويتكون كل امتحان من 15 سؤالاً، يجيب الطالب عليها فى 45 دقيقة، وتُقدر كل مادة من 30 درجة.