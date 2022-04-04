محافظ القاهرة يوزع دفعة من «هدية الرئيس» لقاطنى الأسمرات (صور)

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وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلى الأفضل.
كما أكد المحافظ أن الدولة المصرية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسعى دائما إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خصوصا فى ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وأضاف محافظ القاهرة أن مديرية التضامن الاجتماعى ستنسق مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وحالات "تكافل وكرامة" فى الأحياء الأكثر احتياجا كالمقطم ومنشأة ناصر والبساتين وحلوان والمعصرة و15 مايو والسيدة زينب وقاطنى المشروعات التى أقامتها الدولة بديل للأماكن غير الآمنة، مع التأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها، مشيرا إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين لتوجيه كرتونة حياة كريمة إليهم والاستفادة من تلك المبادرة النبيلة التى تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى.
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