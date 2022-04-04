جدة - نرمين السيد - توجه وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الإثنين إلى موسكو، ومنها سيتوجه إلى وارسو، فى إطار زيارة لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزارى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يزور موسكو لإجراء مشاورات حول أزمة أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.