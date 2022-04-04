محافظ أسيوط يبحث تذليل عقبات مشروعات الصرف الصحى بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لسبل الدعم وإزالة كل العقبات الممكنة أمام تنفيذ المشروعات القومية خاصة مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجا والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط بالمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ الأعمال بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والمهندس مصطفى عبدالمقصود نائب مدير فرع أسيوط شركة المقاولون العرب والمهندس خالد صلاح بشركة المقاولون العرب والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة لبحث تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

لافتا إلى متابعته المستمرة لمراحل التنفيذ والأعمال الجارية فى كل المشروعات بالقطاعات الخدمية المختلفة من خلال جولاته الميدانية الدورية وتكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور على المشروعات الجارى تنفيذها بالقرى والمراكز.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية المشاركة لنهو الأعمال فى المواعيد المحددة وفقا للجدول الزمنى المقرر ودخول تلك المشروعات الخدمة الفعلية فى أسرع وقت ممكن لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا وتوفير وتطوير الخدمات المقدمة لهم وفقا لأعلى المعايير والمواصفات لافتا إلى العمل تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعم المناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدة واتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا للامكانات المتاحة.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.