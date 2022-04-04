وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية فى جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لدعمها من أجل الحصول على شهادات الأيزو بما يتناسب مع التحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة فى مصاف الجامعات العالمية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، إن الكلية تحرص باستمرار على الارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية، تنفيذا لإستراتيجية الجامعة، مشيرًا إلى أن كلية العلوم استقبلت الشركة المانحة لعمل المراجعات الخارجية، وأوصت بمنح شهادة "ISO 21001:2018" لإدارة المؤسسات التعليمية.
جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت فى إحداث نقلة نوعية فى الاعتماد الدولى الأكاديمى والإدارى، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومى للجودة أو تجديد الاعتماد، وإحداث الإصلاح الإدارى وتحسين جودة الأداء الإدارى والتحول نحو اللامركزية فى الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم فى تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإدارى وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الإستراتيجية فى التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «علوم القاهرة» تحصل على «الأيزو» فى إدارة المؤسسات التعليمية من «إيجاك» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.