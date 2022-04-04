قطار الرفاهية الإسبانى يصل مصر(فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - استقبلت السكة الحديد أول قطارات "تالجو" العالمية، حيث وصل منذ أيام لميناء الإسكندرية، ضمن خطة توريد عدد 7 قطارات سيتم توريدها من الشركة لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية.





وتتميز قطارات تالجو بسرعة السير فى المنحنيات، مما يساعدها على تقليل زمن الرحلة، كما أن عربات القطار مصنعة من الألومنيوم، مما يقلل من وزن القطار ويوفر الوقود. القطار يتوفر به أماكن محددة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما تحتوى مقاعد الدرجة الأولى على شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى، وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية، فيما تم تزويده بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب. إلى ذلك يتكون القطار من جرار وعربة قوى، وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة، فيما تصل سرعة قطارات تالجو الإسبانية إلى 160 كم/ ساعة.

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