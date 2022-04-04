حملات ضبط قضائى على الوحدات المخالفة ببدر وبنى سويف الجديدة

جدة - نرمين السيد - صرحت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بأن مأمورى الضبطية القضائية قاموا بشن حملتين على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينتى بدر وبنى سويف الجديدة؛ للتأكد من شغل الوحدات، وحرصاً على وصول دعم الوحدات لمستحقيه، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعى، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.





وأوضحت مى عبدالحميد، أن فى مدينة بدر، قامت اللجنة المشكلة من مأمورى الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، بالمرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة مركز المدينة، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، طالب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور، قاطنى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعى، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدورى على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.

وفى سياق متصل، شن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتعاون مع جهاز مدينة بنى سويف الجديدة حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة 77 فدانا، وذلك برئاسة الدكتور شريف الغريب رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق وبحضور مأمورى الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز مدينة بنى سويف الجديدة، استمراراً لحملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة المهندس خالد رجب، أنه تم المرور على 22 عمارة إسكان اجتماعى، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير عدة محاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالبا المستفيدين من الوحدات بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإسكان الاجتماعى.