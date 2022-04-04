/690045/النائب-تامر-عبدالقادر-يطالب-وزير-النقل-بالتراجع-عن-إلغاء-عقود-عمال-القابضة-للنقل

طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء صلاح حلمى، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بإعادة النظر فيما تم اتخاذه من قرارات صادمة تتضمن إلغاء عقود العاملين المؤقتين بالشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، والاستغناء عن العمالة المؤقتة بها، مؤكدا أن هذه القرارات تستند إلى سياسة رجعية، بالإضافة إلى أنها تتسبب فى أزمات مجتمعية، حيث إن هذه العمالة ليس لها مصدر رزق سوى عملهم فى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى.

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وأضاف عبدالقادر، أن سياسة التسريح تتعارض مع توجهات القيادة السياسية، بحسن استثمار العمالة، بإسناد الأعمال المختلفة لها والتى تأتى من خلال التوسع فى استحداث أعمال للشركات.

وطالب عبدالقادر، فى بيان له، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بسرعة وضع خطة للتوسع فى أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يضمن رفع كفاءتها وحسن استثمارها، وزيادة المهام الموكلة لها، لرفع قدراتها، وزيادة مجالات العمل لها، بما يوفر فرص عمل مستحدثة للعمالة بدلا من تسريحها، مثلما يتردد فى الفترة الأخيرة.

النائب تامر عبدالقادر يطالب وزير النقل بالتراجع عن إلغاء عقود عمال القابضة للنقل

جاءت مطالبة النائب تامر عبدالقادر، للوزير ورئيس الشركة القابضة، استنكارا لما تردد حول إلغاء عقود العمالة المؤقتة بالشركات التابعة للقابضة للنقل البرى والبحرى، ولفت عبدالقادر، إلى أن سياسة التصفية فى الشركات الحكومية وقطاع الأعمال لا تستند إلى الفكر الإبداعى الخلاق، أو العدالة الاجتماعية.