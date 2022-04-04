/690044/أزهري-استعمال-بخاخة-الربو-في-نهار-رمضان-يبطل-الصيام

دوت الخليج

وأوضح تمام، في فيديو بثه الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، أن بخاخة الربو ينتج عنها رذاذ يدخل من من الفم ويصل إلى الجوف، ما يؤدي إلى بطلان الصيام، الذي يجب القضاء بعد ذلك، لأن كل ما يصل إلى الجوف يبطل الصيام.

حكم استعمال بخاخة الربو في نهار رمضان

وأِشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن إذا استطاع الصايم استخدام بخاخة الربو بعد الإفطار، عليه أن يؤجل ذلك، وإذا لم يستطع فله أن يستعملها في نهار رمضان، ويقضي ما فاته بعد ذلك.

ولفت إلى أنه إذا كان لا يقوى على قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان لاستخدامه بخاخة الربو، عليه إخراج فدية عن ذلك، لأنه مصاب بمضر مزمن، إما إذا كانت هذه المسألة وقتية، عليه أن يقضي ما فاته بعد رمضان.

الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء، عن الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍ منها، موضحة أنه يباح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا عجز عن الصيام لكبر سِن، أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم، وقدرها عشر جنيهات.

وأضافت: المشقة الزائدة غير المعتادة كأن يشق عليه الصوم لِمرض يرجى شِفَاؤه، أو أصابه جوع أو عطش شديدين وخاف على نفسه الضرر، أو كان منتظما في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه أنه يرخص له في الفطر ولا إثم عليه مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها متى تيسر.