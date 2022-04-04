/690042/النائب-عمرو-السنباطي-- الاختيار -٣- يدعم -صناعة-الوعي-و-ينقل-الحقائق-للأجيال-القادمة
أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، وممثل دائرة مدينة نصر و مصر الجديدة ، أهمية مسلسل " الاختيار ٣" و غيره من الأعمال الفنية التي تساهم في دعم صناعة الوعي ، و نقل الحقائق للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الاختيار من الأعمال الدرامية التى تُجسد اللحظات الهامة و المصيرية التي مر بها الوطن.
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جاء ذلك فى تصريحات له الاثنين، مؤكدا أن ما تشهده الدولة من نقلة كبيرة فى كافة المجالات ، يؤكد أنها سارت في الطريق السليم ، و أنه لولا إنقاذ الوطن من مصير فرضته تصرفات الجماعة الإرهابية لما وصلنا لعصر الجمهورية الجديدة ، و لما حققت الدولة هذه المشروعات القومية الكبري التي تحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة .
وأوضح السنباطي أن الدولة المصرية وصلت لمرحلة الاستقرار الحالية ، بعد أن بذلت جهود لمواجهة المؤامرات ضد الدولة المصرية ، موضحًا أن الشعب المصري نفسه وقف ضد من حاول اختطاف الدولة المصرية، و قال السنباطي ان هجوم عناصر الجماعة بالخارج على المسلسل امر طبيعي، لان العمل الفني يفضح مخططاتهم ضد الدولة و مؤسساتها، لتحقيق مصلحة الجماعة وليس المصلحة العليا للوطن .
النائب عمرو السنباطي : الاختيار ٣ يدعم صناعة الوعي و ينقل الحقائق للأجيال القادمة
ووجه السنباطي تحية تقدير لكافة المؤسسات التي وقفت حائط صد ضد محاولات الاضرار بالدولة ، و حمت ارادة الشعب المصري في ثورة ٣٠ يونيو ، الثورة التي انقذت مصر من الفاشية الدينية و حافظت على الهوية المصرية ، حيث و تصدت الدولة لقوى الشر و الظلام و قال السنباطي " لا شك ان ثورة ٣٠ يونيو عبرت عن الإرادة المصرية ،و استردت الهوية التي كادت الجماعة الارهابية أن تطمسها لتحقق اهدافها الخبيثة، و قال السنباطي ان نجاح ثورة ٣٠ يونيو جاء بفضل انحياز القيادة السياسية للانتفاضة الشعبية الكبيرة ، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وقائدها نحو الجمهورية الجديدة .
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