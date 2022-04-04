"ياريت تجيبوا حق فاتن".. نيللي كريم تطلب المساعدة من محامي مسلسل سوتس لحل مشكلتها

دوت الخليج يرصد رسالة نيللي كريم لمحامي مسلسل سوتس بالعربي

كتيت نيللي كريم عبر حسابها الرسمي بموقع التدونيات القصيرة تويتر، موجهة رسالة لأبطال مسلسل سوتس بالعربي: “هل ممكن الشباب الجامد الي في مسلسل suits يحلو مشكلة فاتن و يجيبو حقها من سيف الدندراوي ؟”.

جدير بالذكر أنه يدور مسلسل فاتن أمل حربي حول نيللي كريم التي تتعرض لاضطهادات من زوجها شريف سلامة بشكل مستمر بسبب ضمانه من عدم قدرتها على التخلي عنه، خاصة وأنها امرأة ليست عاملة فلن تقدر على المعيشة بدون، ومن ثم تقرر نيللي كريم عن شريف سلامة ومن هنا تبدأ صراعات الثنائي التي يصب آثارها على الأطفال.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ويعد المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل نيللي كريم عدد من الأبطال منهم وشريف سلامة، وجيلان علاء، ومحمد التاجي، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، وغيرهم من الفنانين.

فاتن أمل حربي الحلقة الثانية

ودار مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الثانية حول، اتهام شريف سلامة الذي يجسد دور زوج نيللي كريم “فاتن” خلال أحداث العمل، طليقته بتهمة سرقة المحفظة بالإضافة إلى السب والقذف وذلك بسبب أنه يريد عودتها إليه لكنها ترفض دائمًا وذلك انتقاما منه بسبب رغبتها في تركه والطلاق منه عقب زواج استمر لـ عشر سنوات.

ولكن يذهب شريف سلامة بعد هذا الحاث للتنازل عن المحضر مطالبا فاتن “نيللي كريم” بالرجوع لها ولكنها ترفض العودة معه مرة ثانية، مما يثير غضبه.

وكان سبب طلاق فاتن أمل حربي من زوجها سيف الدندروي تعرضها للضرب المبرح على يده، فضلا عن المعاملة السيئة التي كان يعاملها لها زوجها بها طوال فترة زواجهما.