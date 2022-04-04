محافظ المنوفية يجتمع بعدد من الحالات الأكثر احتياجاً بالمحافظة لحل مشاكلهم

/689938/محافظ-المنوفية-يجتمع-بعدد-من-الحالات-الأكثر-احتياجا-بالمحافظة-لحل-مشاكلهم

التقى محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم عدد من الحالات الأكثر إحتياجاً، داخل المحافظة، لبحث شكواهم وحلها، في ضوء المبادرة التي يقوم بها المحافظ، يومياً، لمقابلة عدد من الحالات الأكثر احتياجاً في المحافظة.

دوت الخليج

وخلال اللقاء استمع المحافظ لكل المتقدمين بالشكاوي، ومن بينهم مواطنة من ناحية البتانون زوجها قعيد ولا يعمل وليس لهم مصدر دخل ، ومسن يعاني من عدة أمراض مزمنة وظروفه المادية صعبة ، وشاب من ناحية زاوية بمم بمركز تلا يعاني من مرض ضمور العضلات،ومواطنة تبلغ من العمر 34 عاماً، من ناحية شبين الكوم مريضة سكر وتعاني من وجود نسبة عجز بقدميها وتحتاج لتسهيل إجراءات قرار صرف علاجها علي نفقة الدولة

وجه المحافظ بتقديم كافة الدعم لهم

وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية لهم، وتكليف العلاقات العامة بإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة فوراً وكذا بحث إمكانية توفير فرصة عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص من خلال إدارة تشغيل الشباب .

ومن ناحية أخرى وجه محافظ المنوفية المستشار القانوني للمحافظة بالفحص وإبداء الرأي القانوني حيال شكوى مواطن بمديرية الصحة يتضرر من صدور قرار بالفصل من الخدمة لغيابه عن العمل لفترة طويلة ، كما وجه إدارة التفتيش والمتابعة ببحث شكوى مواطنة " مطلقة " من مركز أشمون تضرر من إرتفاع القيمة الإيجارية لمحل لها يساعدها علي توفير متطلباتها والسعي علي تربية أبنائها ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون عبر اتصال هاتفي باتخاذ اللازم وبحث إمكانية تخفيض القيمة الإيجارية لتلك المحل مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها المواطنة.

المبادرة ستكون يومياً

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة مستمرة وسيتم عقد لقاء يومي بالمواطنين للتواصل معهم والتعرف علي مشاكلهم في كافة القطاعات من أجل تلبية مطالبهم واحتياجاتهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً أن وذلك يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم.