/690036/مسلسل-الكبير-أوي-6-الحلقة-2-أحمد-مكي-مهدد-بسحب-عمديته-من-المزريطة

دار مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 2، بين ابنه العترة والدكتور ربيع الذي يجسد شخصيته الفنان الكبير بيومي فؤاد، والكبير الذي يجسده بطل العمل الفنان أحمد مكي.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 2

شهد مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 2 تحول العنترة ابن الكبير لشخص كبير في السن، الأمر الذي أوقع الكبير في أزمة كبيرة، ، اذ أنه شرب اللبن الذي أعده الدكتور ربيع “بيومي فؤاد”، وسرعان ما تحول العترة لشاب كبير الحجم لكنه يحمل عقل الأطفال، ليدور مسلسل الكبير أوي الحلقة الثانية في ذلك الاطار التي تجمع الثلاثي في عدد من المشاهد الكوميدية التي تلفت انتباه المشاهدين.

شجار مكي مع دكتور ربيع في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 2

يذهب الكبير لدكتور ربيع لمواجهت بالتصريح بما كان في الحليب الذي شربه ابنه “العترة”، ليجعله بذلك الحجم، ويجمع هذا المشهد موقع كوميدي بين الكبير ودكتور ربيع وهو يطلب من أشرف أن يكهربه، اذ ردد جملته الشهيرة “ "شغل يا أشرف وقف يا أشرف".

وكان مواجهة الكبير بالدكتور ربيع دون جدوى، ليقرر الكبير الاعتياد على شكل ابنه “العترة” كما هو وفي مشهد انساني لطيف، جمع الكبير ابنيه "العترة" و"جوني" لينصحهم بأن أهم شيء هو الأخوة وبقائهما سويا، وأهم شيء هو روح الإنسان وليس شكله، وذلك بعد تغير شكل "العترة".

نهاية مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 2

انتهى مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 2 بأزمة يمر بها الكبير بسبب انشغاله عن مصالح “المزريطة”، لذا أصبح مهدد بسحب العمدية منه، فضلا عن محادثته مع الكبيرة فحت التي أخبرته بأنها ستأتي للحفاظ على ذلك المنصب.

الكبير أوي 6 إهداء لـ سمير غانم

جدير بالذكر أنه قام صناع مسلسل الكبير أوي 6، مع بداية تتر الحلقة الأولى من المسلسل بإهداء خاص للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذي لفظ أنفاسه الأخيره بعد صراع كبير مع فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإهداء بوضع صورة للفنان سمير غانم في بداية الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 6 وكتب عليها: "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الاستاذ سمير غانم".