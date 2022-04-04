محمد الشناوي يصل إلي 400 مباراة خلال مسيرته الكروية.. تفاصيل

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حسم النادي الاهلي الفوز أمس، أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، أحرزه اللاعب حسين الشحات في اطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام محمد الشناوي

حقق محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي خلال مباراة المارد الأحمر والهلال السوداني رقم 400 في مسيرتة مع القلعة الحمراء.

فيما فى مشوار محمد الشناوي مع القلعة الحمراء 211 كلين شيت وتصد لـ 33 ضربة جزاء.

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.