/690031/حملات-مكثفة-لإزالة-الإعلانات-المخالفة-وغير-المرخصة-بالدقهلية

شنت الاجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية اليوم الاثنين، حملات مكثفة لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة تنفيذًا لتكليف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والتي تستهدف تحسين المظهر الحضاري للمدن

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وأسفرت الحملة عن تنفيذ ازالة إعلانات غير مرخصة ولم تتم الاستجابة لترخيصه وذلك علي جانب حائط مصمت بمساحة اجمالية الطول× العرض تقدر ب 250 متر مربع بمنطقة مسجد النصر بالمنصورة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف وقد شارك في الحملة مدير أدارة الإعلانات ومسئول الإعلانات بالوحدة المحلية لحي شرق المنصورة

مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة الجديدة لتنظيم الاعلانات

واستهدفت مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة الجديدة لتنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة

كما أمر محافظ الدقهلية بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات جاء ذلك من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين