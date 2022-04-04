/690037/تداول-265-ألف-طن-بضائع-عامة-ومتنوعة-بموانيء-البحر-الأحمر

أكد المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، أنه تم تداول 26 ألفا و552 طن بضائع عامة ومتنوعة و232 شاحنة و4 سيارات ملاكي بموانىء الهيئة خلال الـ24 ساعة الماضية.

دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن حركة الصادرات شملت 1599 طن بضائع عامة ومتنوعة و158 شاحنة و3 سيارات ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 24 ألفا و953 طن بضائع عامة ومتنوعة و74 شاحنة وسيارة ملاكي.

تداول 26.5 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "CHANG AN" فارغة قادمة من العقبة لشحن فوسفات والسفينة "NEW LADER" قادمة من استراليا بحمولة 24 ألفا و558 طن ألومنيوم وغادرته السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 97 شاحنة وسيارتين ملاكي.

وشهد ميناء نويبع وصول ومغادرة السفينتين "سيناء" و"عمان" حيث استقبل 74 شاحنة بحمولة 345 طن بضائع عامة و50 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وسيارة ملاكي وتصدير 61 شاحنة بحمولة 1599 طن بضائع عامة.