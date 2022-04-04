لأول مرة.. تنظيم دورة رمضانية لكرة القدم الخماسية على مستوى المعاهد والمراكز...

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ينظم معهد بحوث الإلكترونيات فعاليات دورة رمضانية لكرة القدم الخماسية لأول مرة على مستوى المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وذلك في إطار توطيد العلاقات بين أعضاء أسرة البحث العلمي في مختلف الجهات، وذلك خلال الفترة من ١١ حتى ٢٠ أبريل الجاري، بالملعب الخماسي بمعهد بحوث البترول، وبدعم وتغطية إعلامية من موقع تتويج نيوز للأخبار الرياضية.

وأكدت د. شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ومنظم الحدث أن هذه الخطوة تأتي لتفعيل التواصل بين الهيئات والمعاهد البحثية، وتعزيز سبل التعاون على جميع الجوانب، ومنها: الجانب الاجتماعي والترفيهي والرياضي، مشيرة إلى أنه من المخطط أن تقام القرعة الخاصة بالدورة يوم الأربعاء المقبل ٦ أبريل بمشاركة الفرق البحثية وهي: معهد بحوث الإلكترونيات، ومعهد بحوث البترول، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمعهد القومي للمعايرة، والمركز القومي للبحوث، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بحضور د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. ياسر مصطفي رئيس معهد بحوث البترول، ود.حنان خفاجي القائم بعمل رئيس معهد تيودور بلهارس، والمنسقين من الجهات المشاركة.

وعلى هامش القرعة، سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركة جي جلوبال للتسويق وإدارة الأعمال برئاسة السيد/محمد جاد رئيس مجلس إدارة الشركة وموقع تتويج نيوز للأخبار الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الرمضانية يوم ١١ أبريل الجاري، على أن تكون منافسات النهائي يوم ٢٠ أبريل عقب حفل إفطار جماعي لرؤساء المعاهد والمراكز البحثية، يتبعه توزيع الدروع على الجهات الفائزة بالثلاثة مراكز الأولى، بالإضافة إلى جوائز لأفضل حارس مرمى وهداف على مستوى الدورة.