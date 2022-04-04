تنظيم دورة رمضانية لكرة القدم الخماسية على مستوى المعاهد والمراكز البحثية

جدة - نرمين السيد - ينظم معهد بحوث الإلكترونيات فعاليات دورة رمضانية لكرة القدم الخماسية لأول مرة على مستوى المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وذلك فى إطار توطيد العلاقات بين أعضاء أسرة البحث العلمى فى مختلف الجهات، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 20 أبريل الجارى، بالملعب الخماسى بمعهد بحوث البترول، وبدعم وتغطية إعلامية من موقع تتويج نيوز للأخبار الرياضية.





وأكدت الكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ومنظم الحدث أن هذه الخطوة تأتى لتفعيل التواصل بين الهيئات والمعاهد البحثية، وتعزيز سبل التعاون على جميع الجوانب، ومنها: الجانب الاجتماعى والترفيهى والرياضى.

وأشارت إلى أنه من المخطط أن تقام القرعة الخاصة بالدورة يوم الأربعاء المقبل 6 أبريل بمشاركة الفرق البحثية وهى: معهد بحوث الإلكترونيات، ومعهد بحوث البترول، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والمعهد القومى للمعايرة، والمركز القومى للبحوث، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وعلى هامش القرعة، سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركة جى جلوبال للتسويق وإدارة الأعمال برئاسة محمد جاد رئيس مجلس إدارة الشركة وموقع تتويج نيوز للأخبار الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الرمضانية يوم 11 أبريل الجارى، على أن تكون منافسات النهائى يوم 20 أبريل عقب حفل إفطار جماعى لرؤساء المعاهد والمراكز البحثية، يتبعه توزيع الدروع على الجهات الفائزة بالثلاثة مراكز الأولى، بالإضافة إلى جوائز لأفضل حارس مرمى وهداف على مستوى الدورة.