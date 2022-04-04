التضامن: نفذنا 45 ألف زيارة لقرى حياة كريمة للتوعية بمخاطر المخدرات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، إن الصندوق ينتهج حزمة من البرامج الوقائية والعلاجية لكل فئات المجتمع، يأتى على رأسها القرى التى كانت مهمة لسنوات طويلة، وبالتالى حرص الصندوق على التواجد فى هذه القرى بشكل كبير منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأضاف عسكر فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية: "وصلنا إلى أكثر من 700 قرية، وبدأنا ندشن حزمة من البرامج الوقائية، على رأسها الزيارات المنزلية، ونهتم فى هذا الأمر بزيارة كل بيت من بيوت أهالينا فى القرى، ونقوم بتعريفهم آليات الاكتشاف المبكر والتعامل مع مريض الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية عبر الخط الساخن بالمجان وسرية تامة". وتابع: "الأهالى فى القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة رحبوا بنا، كما أن الجهات التنفيذية رحبت بنا، لأننا نعمل فى إطار الزيارات المنزلية، ونزور المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، وبدأنا نعقد جلسات أسرية بشكل مستمر مع أهالينا وأولادنا الموجودين هناك". وأردف: "نفذنا 45 ألف زيارة لقرى حياة كريمة للتوعية بمخاطر المخدرات، ونظمنا أكثر من 1000 ورشة عمل، واستقبطنا مجموعة من الشباب الجامعى حتى يتطوعوا معنا، وعندما نخرج من أى قرية، فإن المتطوعين الذين يعملون معنا موجودن فى القرية لتقديم خدمات الصندوق".

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