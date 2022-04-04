اعتماد أول مستشفى تابع للرعاية الصحية بجنوب الصعيد 

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن اعتماد مستشفى طيبة التخصصى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، كأول مستشفى معتمد بإقليم الصعيد، طبقًا لمعايير الاعتماد القومية وفق النسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021 والمعتمدة دوليًا من جمعية الإسكوا العالمية.





وأشارت الهيئة، فى بيان لها، إلى أن مستشفى طيبة التخصصى بمحافظة الأقصر، الذى يعد أول مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية، بإقليم جنوب الصعيد، يحصل على هذه الدرجة من الاعتماد، لاجتياز المستشفى لمعايير الاعتماد القومية المعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الإسكوا"، والتى تضاهى نظم الصحة العالمية لضمان سلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وترسخ الركائز الأساسية فى نجاح تقديم الخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بالغ سعادته لحصول المستشفى على درجة الاعتماد المعترف به دوليًا من جمعية الإسكوا، بما يعنى مطابقتهما لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، لافتًا إلى أن التأمين الصحى الشامل سيحدث نقلة نوعية كبرى فى جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية ومستوى تقديم الخدمة ستكون أكثر جودة خلال الأعوام المقبلة التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى لامتداد المنظومة كاملة إلى جميع المحافظات بنهاية 2030.

وأضاف، أن اجتياز المستشفيات معايير الاعتماد القومية المعتمدة دوليًا من جمعية الإسكوا يعنى مطابقتها لـ "شروط ومتطلبات الاعتماد، معايير الرعاية المتمركزة حول المريض، المعايير المتمركزة حول المنشآة، المتطلبات الإضافية"، لافتًا إلى أن تلك المعايير التى تضمن الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة التى ترتكز على المريض طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، كما تدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت، ومواكبتها للتطورات المتسارعة فى خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

وأوضح أن "شروط ومتطلبات الاعتماد" تشمل التطابق مع متطلبات اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعلاقات تتسم بالشفافية والأخلاقيات، بينما تشمل "المعايير المتمركزة حول المريض" ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض، الحصول على الرعاية واستمراريتها وقواعد انتقالها، تقديم الرعاية المتكاملة، الخدمات التشخيصية والمساعدة التكميلية، الإجراءات الجراحية والتداخلية، إدارة وسلامة الدواء، فيما تشمل "الرعاية المتمركزة حول المنشآة" ضمان سلامة البيئة والمنشآت، مكافحة ومنع انتشار العدوى، الإدارة والحوكمة المؤسسية، التقييم والمشاركة المجتمعية، إدارة الموارد البشرية، إدارة وتكنولوجيا المعلومات، الجودة وتحسين الأداء، علاوة على "المتطلبات الإضافية" من التعليم الإكلينيكى المتمركز على سلامة المرضى والتعليم الطبى العادل والفعال.

وهنأ الدكتور أحمد السبكى، كتيبة العمل داخل مستشفى طيبة التخصصى بالأقصر، لوصولها لدرجة الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، مؤكدًا أن اعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة هو تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية بمجهودات العاملين فى هيئة الرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وإنجاز يقود لمزيد من الإنجازات، وخطوات واثقة نحو تحقيق حلم المصريين فى خدمة طبية تليق بهم، مثمنًا كل الجهود المبذولة للوصول لهذا الإنجاز، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة طبقًا لآخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وقدم مستشفى طيبة التخصصى بالاقصر، أكثر من 835 ألف خدمة طبية منذ إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل منذ مطلع 2021 وحتى الآن، كما تقدم المستشفى العديد من الخدمات الطبية التى تشمل الطوارئ، وحدة الكلى الصناعى، العيادات الخارجية، جراحة القلب والصدر، والقلب والأوعية الدموية، الجراحة العامة، نساء والولادة، الأطفال، أنف وأذن وحنجرة، الرعاية المركزة العامة، رعاية جراحة قلب مفتوح، الأطفال المبتسرين، جهاز هضمى ومناظير، جراحة المسالك البولية، جراحة التجميل، جراحة الأوعية الدموية، جراحة مخ وأعصاب، الرمد، الأسنان، الجلدية، النفسية والعصبية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لهذا الاعتماد يكون هناك 28 منشآة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، تحصل على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليًا من جمعية "الإسكوا"، إضافة إلى مستشفى طيبة التخصصى كأول منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر تحصل على درجة الاعتماد بإجمالى 29 منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، معتمدة حتى الآن.