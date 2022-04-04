التنمية المحلية: «صوتك مسموع» تتلقى 2076 شكوى فى مارس

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، مما ساهم بشكل كبير فى تطوير قدراتها، والتوسع فى إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً.





وأشار الوزير إلى أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مارس 2022، أكد تلقى المبادرة 453 ألفاً و353 رسالة منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 منها 85 ألفاً و49 شكوى، تم حل 82 ألفاً و506 شكاوى منها بنسبة 97% وجار حل 2543 شكوى.

وأوضح شعراوى أن المبادرة تلقت خلال شهر مارس 11 ألفا و295 رسالة، منها 2076 شكوى، تم حل 1679 منها بنسبة 81%، وكانت أكثر الشكاوى تتعلق بالقمامة وبلغ عددها 946 شكوى، يليها شكاوى الإشعالات وبلغ عددها 837 شكوى، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 118 شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 71 شكوى، ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 10 شكاوى، وتمت إحالتها جميعاً إلى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة "حياة كريمة" 11 شكوى.

وأوضح التقرير أن خدمة الواتس آب تلقت 8556 رسالة تضمنت 1689 شكوى، تم حل 1387 شكوى منها بنسبة 82% وجار حل 302 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على "فيسبوك" 2483 رسالة منها 360 شكوى، تم حل 272 شكوى منها بنسبة 75,6%، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 70 ألف متابعاً.

وتلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 256 رسالة، تضمنت 27 شكوى تم حل 20 شكوى منها بنسبة 74%، فيما تلقى الخط الساخن 410 اتصالاً تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة، خصوصا المتعلقة بأسعار السلع، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

ووجه شعراوى العاملين فى المبادرة باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف، والتعديات على أراضى الزراعية وأملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد، إضافة إلى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا ومخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة "حياة كريمة".

وأضاف وزير التنمية المحلية أن "صوتك مسموع" ترتكز على محورين رئيسيين: الأول هو "إدارة مستجيبة للمواطن"، حيث يكون المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً فى منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها، إضافة إلى حق المواطن فى تقديم مقترحاته من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين، أما المحور الثانى فهو "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"، وذلك بمعالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كل المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات.

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected]