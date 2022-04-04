عاجل- ارتفاع كبير فى الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة فى الأجواء الربيعية المستقرة خلال فترة النهار، مع زيادة سطوع فترات أشعة الشمس، وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وسيكون الطقس اليوم أشبه بما كان عليه فى الأمس.





وأضافت غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البلاد ستشهد بداية من الغد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة بنحو 6 درجات عن اليوم، والعظمى ستتراوح على القاهرة الكبرى بين 37 و38 درجة مئوية. وتابعت: "خلال فترات الليل ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، والطقس سيكون مائلا للبرودة، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر فى أغلب المناطق الشمالية". واستطردت: "المناطق الموجودة فى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا فيها خلال فترات الليل مع وجود فارق كبير بين دردجات الحرارة الصغرى والعظمى تصل إلى أكثر من 15 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يشهد اليوم استمرار نشاط الرياح وهو ما يشعرنا نجعل بانخفاضات درجات الحرارة".

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