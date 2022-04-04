محافظ الإسكندرية يوجه بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات، لضبط كافة أشكال المخالفات والمواد الغذائية الفاسدة، حفاظا على صحة المواطنين وفرض الانضباط وسيادة القانون.





وأسفرت الحملة التى شنتها الإدارات المختصة بحى وسط، وفقا لبيان اليوم، عن تحرير 6 محاضر جنح صحية وإعدام 100 كجم سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير محضرين أمن صناعى لعدم تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق وأخطار الكهرباء، وإنذارين لمخالفة قوانين العمل وثلاث محاضر بيئة ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من التسعيرة وضبط 40 حالة إشغال متنوع.

وأشار البيان إلى أنه تمت إزالة تعديات وبناء مخالف على أراضٍ زراعية بمنطقة باب الأحرار بابيس 8 بنطاق الحى، وإيقاف أعمال بناء مخالف فى 4 مناطق أخرى والتحفظ على كمية من مواد البناء.