القائم بأعمال وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع «يونيسيف»

وقدم الوزير خلال الاجتماع الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، على مجهوداتهم المبذولة للوقوف إلى جانب القطاع الصحى المصرى، بما يساهم فى رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، بداية من عام 2023، مؤكدين ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال، خاصة لمن يعانون من مرض التوحد، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط "ADHD"، من خلال تدريب الفرق الطبية على التعامل مع الأطفال، وتوعية أسرهم بالطرق الصحيحة للتعامل معهم، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بهدف إخراج جيل صحى قادر على التعايش بأمان مع المجتمع.
وأردف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول بحث إعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية الأولية بمصر، طبقا للمعايير الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك ضمن خطة الـ«يونيسيف» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، فضلا عن العمل على تفعل النظام الإلكترونى الخاص بخدمات تنظيم الأسرة وتطعيمات الأطفال، وتنظيم ورش تدريبية للأطباء بالمراكز والوحدات الصحية حول التطبيق الصحيح لبرامج صحة المرأة والجنين وصحة الطفل، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمنتفعين.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل التعاون فيما يخص مواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال توفير المستلزمات الوقائية للعاملين بالقطاع الصحى، وتوفير ثلاجات التبريد الخاصة بنقل الطعوم والأمصال، وتنظيم ورش تدريبية للفرق الطبية على الأسس الصحيحة لحقن اللقاحات والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، ودعم التنسيق والتخطيط ورصد الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، طبقا لآليات إدارة طوارئ الصحة العامة.
ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات منظمة الـ«يونيسيف» فى مجال التغذية المدرسية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين التغذية المدرسية، وفقا للمعايير والمواصفات الخاصة بسلامة الغذاء، فضلا عن تنظيم ورش تدريبية للعاملين بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية على التوعية بالتغذية الصحية السليمة.
ومن جانبه، وجه «جيرمى هوبكنز» ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بمصر، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على جهوده المبذولة فى خدمة القطاع الصحى والارتقاء به، مؤكدا حرص المنظمة على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للدولة المصرية.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتورة سوزان الزناتى، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، والدكتورة نيفين دوس، مدير برنامج الصحة بمنظمة «يونيسيف».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القائم بأعمال وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع «يونيسيف» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.