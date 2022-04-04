جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية بدورات معهد تدريب الكوادر بوزارة التجارة

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك برعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية، والدكتور مصطفى الطوخى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، وتنظيم وزارة التجارة والصناعة بفريق العمل المهندسة ميرفت معوض مدير إدارة تدريب الكوادر بمصلحة الكفاية الإنتاجية، ورأفت كمال كامل رئيس قسم CNC بمعهد تدريب الكوادر بمصلحة الكفاية الإنتاجية، الأستاذة حنان مصطفى رئيس قسم النشر بمصلحة الكفاية الإنتاجية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى إن جامعة حلوان تهتم بتوفير عدد كبير من الدورات التدريبية والتى تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، كما تتسم هذه الدورات بالجانب العملى، بالإضافة إلى تنوعها وتحقيقها لكافة المتطلبات التى يحتاجها الطالب بعد التخرج، مما تجعله مؤهلا على الصعيد المحلى والدولى للمنافسة بقوة.

كما أشار الدكتور إبراهيم لطفى إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع مهارات الطلاب واحتكاكهم بسوق العمل، واكسابهم خبرات ومهارات مختلفة، بجانب التواصل مع الممارسين فى المجال.

وقدم الدكتور مصطفى الطوخى عرض تعريفى للدورات شرح فيه أهمية الدورات ومميزاتها، وتشتمل على تدريب صيفى عملى خارجى لطلاب الكلية فى كل المجالات، كما ركز على أهمية تنمية المهارات الإبداعية للطلاب، وأضاف أن الكلية بها تدريبات عملية تثرى مهارات الطلاب الإبداعية، وتهدف إلى تأهيل كوادر تكنولوجية متميزة قادرة على العمل الجماعى والابتكار والإبداع ومواكبة التطور التكنولوجى للنهوض بالصناعة.

وقالت المهندسة ميرفت معوض أن وزارة التجارة والصناعة تدعم الطلاب بتخفيض 50% على الدورات المقدمة من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى وتتسم برفع مستوى مهارة المتدربين بقطاعى الصناعة والتدريب فى مجال – تشغيل ماكينات الورش (خراطه – تفريز – قشط – تجليخ) – برمجة وتشغيل ماكينات (مخارط – فرايز – حفر بالشرر – قطع سلك)- برامج تصميم ميكانيكى – اللحام (بالغازات – القوس الكهربى – الأرجون) – الكهرباء (لف محركات – تركيبات كهربائية).

و أكدت الأستاذة حنان مصطفى على ضرورة تلقى التدريب من المتخصصين فى معهد تدريب الكوادر (وزارة التجارة والصناعة) مصلحة الكفاية الإنتاجية والحصول على شهادات حكومية معتمدة من جهة التدريب كما نوهت إلى ضرورة الاجتهاد والتفوق، داعية الطلاب إلى ضرورة الارتقاء بأنفسهم والسعى نحو التفوق، مؤكدة على حرص الكلية على تذليل كل المعوقات والسعى لمساندة الطالب إلى أن يحقق الهدف المنشود من الإلتحاق بالدورات.

أوضح الأستاذ رأفت كمال أن الهدف من التدريب هو المشاركة فى توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل الصناعى والمشاركة فى المشروعات القومية للتدريب وصقل مهارات خريجى الجامعات لممارسة العمل الفعلى ومساعدة المتطلعين والباحثين عن عمل من خلال دورات تدريبية.

حضر اللقاء ياسر السيد أمين الكلية، هويدا محمد رئيس قسم رعاية الشباب، محمد نافع قسم رعاية الشباب، الطالب مهاب أحمد محمدى رئيس اتحاد الطلاب بالكلية.