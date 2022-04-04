محافظ الدقهلية: التعدى على الأراضى الزراعية إهدار للثروة القومية للدولة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى أن جهود أجهزة المحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات والتعديات؛ حرصا على حقوق الدولة والمواطنين.





جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمراكز ومدن "المطرية ودكرنس ومحلة دمنة" بشأن التصدى الفورى لأعمال البناء المخالف وكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة. وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية، أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة. وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر. وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

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