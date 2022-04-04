التنمية المحلية: رصف 10 شوارع فى سوهاج بـ3 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية متابعة المشروعات المنفذة لخدمة أهالى الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية، والمنفذ بمحافظتى قنا وسوهاج كمرحلة أولى، والذى يستهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالصعيد من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية العملاقة الى جانب مواجهة البطالة وتوفير فرص العمل، من خلال دعم التنمية الاقتصادية.

وأشار طارق الفقى محافظ سوهاج إلى انتهاء حى شرق من أعمال رصف متفرعات شارع العشرين بمدينة ناصر، بإجمالى أطوال 15 ألف متر مسطح، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفى إطار خطة المحافظة لرصف وتجميل الطرق والميادين حفاظا على المظهر الحضارى اللائق، وتحقيق السيولة المرورية مؤكدا أن أعمال الرصف تمت عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه، وجميع المرافق بالشوارع المستهدف رصفها، وفقا للمواصفات والمعايير القياسية.