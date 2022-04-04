/690033/مسلسل-العائدون-حلقة-2-يتصدر-التريند-بعد-مشهد-قتل-محمد-فراج

تصدر مسلسل العائدون حلقة 2، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير وذلك بعد عرضها على شاشات Dmc بساعات قليلة، خاصة بعد مشهد قتل محمد فراج على يد جماعة داعش الارهابية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل العائدون حلقة 2

مسلسل العائدون حلقة 2، دارت حول محمد فراج الذي اكتشفته جماعة داعش الارهابية بأنه يعمل مع المخابرات المصرية بعد 3 سنوات اندساس بينهم وذلك بسب مكالمة هاتفية أجراها مع الفنان امير كرارة خلال أحداث العمل.

مسلسل العائدون حلقة 2

وكان مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون حلقة 2، حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمحور الاساسي للحقلة بداية من أسره على يد جماعة داعش الارهابية، مرورا بتعذيبه وحواره مع رئيس الجماعة الذي حاول بكل الطرق اقناعة بالانضمام له في مقابل عدم قتله لكن رفض فراج عرضه رفضا تاما وهو ما يدل على وطنيته الشديدة رغم معرفت أن مصيره لن يكن هينا.

أصعب مشاهد مسلسل العائدون حلقة 2

أما عن أصعب المشاهد في مسلسل العائدون حلقة 2، فهو الطريقة التي قتل بها محمد فراج على يد جماعة داعش الارهابية، اذ قرررئيس الجماعة أن يذيقه جهنم حيا وفقا لخطبته التي ألقاها على رجاله قبل قتل محمد فراج الذي جسد شخصية “أبو مصعب”، خلال أحداث مسلسل العائدون حلقة 2.

وانتهى مسلسل العائدون حلقة 2، بقتل الفنان محمد فراج باشعال النار في جسده حيا، ليكون عبرة لكل مرتد عن جماعة داعش الارهابية، الأمر الذي قابله الجمهور بإشادة عريمة وتأثر من مشهد محمد فراج خلال أحداث العمل، ووصفه بضهم بـ “العالمي”، والبعض الأخر صرح بأنه وجع قولب الكثير من الشعب المصري.

أمبنة خليل في مسلسل العائدون حلقة 2

كان دور أمينة خليل في مسلسل العائدون حلقة 2، هو انضمامها للفرقة التي من المقرر أن تغزو تلك الجماعة الارهابية، بعد مرورها بأزمة وفاة والدتها التي كانت شديدة التعلق بها وبوالدها، لكنها رغم ذلك تشارك في عملية انقاذ محمد فراج اذ أنها هي من كانت تقوم بمتابعة مقر الجماعة لتأمين الطريق لأمير كرارة للدخول بينهم لكنها تطلب منهم العودة بعدما رأت أن الجماعة قد استقرت على قتل فراج.