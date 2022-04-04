/690030/سمية-الخشاب--مفيش-حاجة-اتفرج-عليها-غير-خيبتكم

يبدوا أن مسلسلات رمضان 2022، لم تروق للفنانة المصرية سمية خشاب، اذ أعربت عن ذلك من خلال موقع التدوينات القصيرة تويتر، وهو المكان الذي دائما ما تخرج سمية الخشاب للتعبير عن رأيها خلاله.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق سمية الخشاب على مسلسلات رمضان 2022

كتبت سمية الخشاب عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “واضح انه مفيش حاجه اتفرج عليها غير خيبتكم”.

سمية الخشاب وأزمتها مع أحمد سعد بسبب تويتر

جدير بالذكر أنه شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، أزمة وسخرية بين الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنا أحمد سعد بعدما قام الأخير بنشر تحدي مع الجمهور على أغنيته الشهيرة “سيرينا يادنيا”، بطريقة أضحكت عدد من رواد السوشيال ميديا على رأسهم الفنانة سمية الخشاب التي كتبت كتبت: «الحمدلله الذي نجانا»، وبعدها كتبت تدوينة ردا على سؤال «ازاي بتعملي موف اون»، فقالت: «لا الموف اون كان سهل وكل شوية اكتشف أنه ربنا أنقذني وله حكمة في كل حاجة».

أغنية سيرينا يادينا من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي نادر حمدي وحققت صدى واسع منء نشرها عبر موقع الفديوهات يوتيوب، وطرحت ضمن أحداث فيلم «من أجل زيكو»، من بطولة منة شلبي، محمود حافظ، كريم محمود عبد العزيز، محمد أسامة، محمد محمود، وهو من إخراج بيتر ميمي.

سمية الخشاب في رمضان 2021 بمسلسل موسى مع محمد رمضان

هذا وكانت أخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مشاركتها في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى” بجانب الفنان الكبير محمد رمضان الذي جمعهم قصة حب انتهت بالزواج خلال أحداث العمل، وأثارت مشاهد حفل زفافهما الذي أحياه المطرب احمد سعد جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والهجوم.

جدير بالذكر انه تدور أحداث مسلسل موسى في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.