/690027/عالمي-وجع-قلوبنا-الجمهور-يشيد-بـ-مشهد-محمد-فراج-في-مسلسل-العائدون-حلقة-2

تصدر هشتاج مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، وحاز أداء النجم المصري غلى إشادات واسعة من قبل رواد السوشيال ميديا فور عرض العمل على شاشة Dmc.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إشادات الجمهور بـ مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون الحلقة 2

وكان مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، في نهاية الحلقة، اذ جاء في البداية وهو يصلي ثم يدخل على أحد أعضاء جماعة داعش الإرهابية، ويعطية بدلة إعدام، جاء ذلك بعدما اكتشفوا انه مجند لدى المخبارت المصرية ومحاولتهم اقناعه بالانضمام لهم لكنه رفض، وفي مشهد مؤثر للفنان محمد فراج ظهر على ملامح وجه دون حديث، قتل فراج على يد الداعشين عن طريق حرقه حيا.

مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2

جاء مشهد محمدفراج في مسلسل العائدون 2، بعد كلمات مثيرة وجها رئيس جماعة داعش لرجاله وكأن يقولهم محمد فراج عبرة لمن يفكر بأن يكون ضدهم، قال فيه: “لقد خان هذا المنافق الأمانة والخلافة، وإن والله مصيره جهنم وبئس المصير وإننا جند الله وخلفائه في الأرض فقد قررنا أن نذيقه عذاب الجنة قبل الأخرة ليعرف الذين ظلمو أي منقلب ينقلبون، ويعلم أعدائنا أن جنة الخلفاء في الأرض”.

تعليقات لجمهور على مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2

وجاءت تعليقات الجمهور على مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، على النحو الاتي: “فراج عامل مشهد في الحلقة التانية من مسلسل العائدون حرفيا عالمي”.

وكتب أخر: “قد ايه مشهد موت محمد فراج النهاردة في مسلسل العائدون كان ملحمي ومؤثر، الممثل ده عارف هو بيعمل ايه كويس اووي من اول مشهد ظهر فيه”، وتابع أحدهم: “وجع قلوبنا عالمي بجد يافراج اداء ولا اروع من كدا كشف حقيقه هؤلاء المجرمين وكشف عن ابطال حقيقيه ضحوا باارواحهم علشان خاطر بلدهم”.

مسلسل العائدون

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة والفنانة امينة يوميا طوال شهر رمضان على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً ويعاد في تمام الساعة الثامنة صباحا في اليوم التالي، ويعد المسلسل من أكثر الأعمال المرتقب عرضها حيث يستعرض دراما وطنية مستوحاة من قصص حقيقية.