محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها

جدة - نرمين السيد - عقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى فى أعمال إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الجارية، وذلك بحضور، الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.





وخلال الاجتماع استمع محافظ بورسعيد لمعدلات العمل فى تطوير مبنى الجناح الغربى بديوان عام المحافظة، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الديوان الغربى للبدء فى تشغيله، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار خطة تطوير المؤسسات الحكومية على أعلى مستوى. وأكد أهمية توفير سبل الراحة للعاملين بالديوان العام، وتزويد المكاتب بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، لافتا إلى أن الديوان العام شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة، بالإضافة إلى تطوير كل إدارات الديوان واستحداث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التى تساهم فى سرعة أداء الخدمة ودقتها. واستعرض محافظ بورسعيد، ٱخر المستجدات فى إنشاء مول الملابس المستعملة الجديد بحى العرب، والذى يقام على مساحة 16 ألف متر بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك الجديد ويشمل عدد 514 محلاً، موجها بالإسراع فى معدلات العمل لسرعة تشغيل المول، مؤكدا أن المول الجديد سيكون منطقة جذب سياحى ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفية وتوفير الراحة للزائرين، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات الجارية، لبدء تشغيلها فى أقرب وقت.

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