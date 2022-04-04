54.8 مليون يورو لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن شركاء التنمية الأوربيين وهم (بنك التعمير الألمانى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والمفوضية الأوروبية، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية)، وحكومة مصر بصدد تمويل مشروعات مياه شرب وصرف صحى بسوهاج بـ54.8 مليون يورو.





ويأتى ذلك طبقا لاتفاقية المظلة الموقعة مع شركاء التنمية وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لعام 2014 بهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى. وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الجهة المانحة تعاقدت مع إحدى المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة المشروعات المقترحة وتحديد التكلفة التقديرية لكل مشروع وترتيب أولاوياتها وأنه تم اعتماد قائمة المشروعات المقترحة وتم تخصيص مبلغ 17.8 مليون يورو لمشروعات مياه الشرب ومبلغ 37 مليون يورو لمشروعات الصرف الصحى وأنه ستشهد الفترة المقبلة إعداد التصميمات النهائية للمشروعات والبدء فى التنفيذ. وأشارت المهندسة شيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط أن المشروع يهدف إلى ضمان توفير إمدادات المياه والتخلص من مياه الصرف الصحى بطريقة مناسبة وصحية وفعالة ومستدامة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحى وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية للصرف الصحى فى المناطق الحضرية والريفية وتنفيذ تلك المشروعات وفق نظام مخطط ومستدام.

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