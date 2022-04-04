/690025/روجينا-عن-المطالبات-بوقف-مسلسل-انحراف-ظلم-كبير-لعمل-فني-مهم

أعربت الفنانة المصرية روجينا عن استيائها من مطالبات أحد أعضاء مجلس النواب بوقف مسلسل انحراف الذي تخوض به السباق الرمضاني 2022، وذلك بعد عرض الحلقة الاولى فقط منه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من الفنانة روجينا على وقف مسلسل انحراف

وقالت روجينا خللال فيديو بث مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اطول عمري شافية ان الفن امراية المجتمع والقوى النعامة والمؤثرة، فممكن كلمة في مسلسل تأثر وتنبي وتغير حاجات كتيرة، وانا مضايقة جدا جدا، وحاسة أن دا ظلم كبير اوي للمسلسل، وظلم كبير لعمل فني مهم”.

روجينا عن مسلسل انحراف: عايزين نقف جنب الست المصرية

وتابعت: “عاوزة اقف جنب الست المصرية واقدم قضايا تخدمها، وعاملين مجهود كبير لسعاد الجمهور ونلمس قضايا المجتمع، خاصة أن من المواقع ومن قضايا حقيقة داخل مجتمعنا".

واختتمت روجينا حديثها، قائلة: “ المسلسل حقق نجاحاً كبيراً وردود فعل جيدة عبد عرضه، وحقيقي انزعجت جدا جدآ، لانه فب النهاية كلمة سهلة في وقف المسلسل، بس الكلمة دي بتعني أن في 200 فرد بيروحوا مجهودهم ويضيع، وأن في 200 بيت مفتوحين في المسلسل دا بيتقفلوا في شهر مفترج”.

سبب مطالبات وقف مسلسل انحراف

هذا وكان السبب الرئيسي لوقف مسلسل انحراف هي مشاهد غير لائقة في العمل خاصة مشهد قتل روجينا للفنان محمد لطفي الذي يجسد شخصية رجل أعمال مهم، ولكن لم يوافق الجمهور على ذلك البيان وسرعان ما دشنوا هشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعنوان “ضد وقف مسلسل انحراف”.

من قتل الزوجة لصراع الأشقاء.. مسلسل انحراف يناقش قضايا شائكة

يرصد مسلسل انحراف عدد من القضايا المختلفة رصدها في البرومو الدعائي للعمل، فجاءت القضية الأولى بظهور لفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «انحراف»، بمفرده، وهو ذاهبا لأحد مراكز الشرطة وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي».

أما عن القضية الثانية فهي واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدأ الخليقة وهو صراع الإخوة والأشقاء، حيث قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: “احنا ما بقيناش اخوات”، ثم زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها.