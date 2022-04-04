/690024/بعد-عرض-الحلقة-الثانية-مسلسل-توبه-يتصدر-تريند-تويتر

حققت الحلقة الثانية من مسلسل توبه نجاحا كبيرا جعلت المسلسل يتصدر تريند موقع التديوينات القصيرة تويتر للمرة الثانية على التوالي، ليكتسح كلا من الاختيار 3 والمداح 2.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصدر عمرو سعد ومسلسل توبه التريند

لم يقتصر تريند تويتر على مسلسل توبه فقط، بل أيضا تصدر اسم الفنان عمرو سعد تريندة رقم واحد على تويتر، ليكون بذلك حقق المسلسل للفنان النجاح الذي يريده ومن المقرر أن يحقق المزيد.

جدير بالذكر، أنه حققت الحلقة الاولى من مسلسل توبه نفس النجاح، ولكن كانت بعض تعليقات الجمهور على العمل بأنه يشبه إلى حد كبير مسلسل ملوك الجدعنة الذي قدمه الفنان عمرو سعد في رمضان الماضي 2021، مع الفنان الكبير مصطفى شعبان وحقق صدى واسع بين رواد السوشيال ميديا.

تعليقات الجمهور على مسلسل توبه

جاءت ردود فعل الجمهور على النحو الأتي: “مرو سعد عامل مسلسل طالع فيه شبح وبيقول كلام جامد ومقفي مش مفهوم ودمه تقيل نفس سكة أحمد العوضي كدة ومطلعين صاحبته ولا مراته أسماء أبو اليزيد"، وشببه البعض بمسلسل ملوك الجدعنة فكتب أحدهم: “عمرو سعد عمل ريبوت في توبه لمسلسله ملوك الجدعنة اللي هو اصلا متاخد من سلام ياصحبي”.

وبعد التعليقات الأخرى جاءت إيجابية ومشيده بمسلسل توبه، فكتب أحدهم :”لا بس توبة طلع جامد السنة دي”، وكتب الاخر: “حد يعاكس مراته في الشارع، مسلسل توبه فاز”.

الحلقة الثانية من مسلسل توبة

ظهر عبد العزيز مخيون خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل توبه، بدور والد توبه الذي يجسد شخصيته الفنان عمور سعد، أما عند دياب فبدأ في مطاردة محمد لطفي بعد خروجه من السجن اذ أنه يجسد شخصيتة طرزان خلال احداث العمل، في حين أن طرازان يواصل مطاردة الفنانة صبا مبارك.

ويواصل دياب البحث عن شقيقه عمرو سعد “تويه”، وعندما يذهب إلى مكان والدهما عبد التواب يجد علبة للحلويات كان قد أرسلها له عمرو سعد مع عامل الدليفري، ويعلم وقتها أن محل تصنيعها في بور سعيد، فيذهب إلى هناك للبحث عن شقيقه الذي يشتاق رؤيته منذ ما يقرب من 7 سنوات سجن.