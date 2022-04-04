/690023/ترتيب-مجموعة-الأهلي-في-دوري-أبطال-إفريقيا

حقق النادي الأهلي في الفوز والتأهل إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على الهلال السوداني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب السلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- صن داونز جنوب إفريقيا 16 نقطة.

2- الأهلي 10 نقاط.

3- الهلال السودان 4 نقاط.

4- المريخ السودان 4 نقاط.

حسم النادي الاهلي الفوز أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، أحرزه اللاعب حسين الشحات في أولى لمساته بصناعة ممتازة من اللاعب أحمد عبد القادر، وذلك في اللقاء المقام على ملعب إستاد الأهلي والسلام في اطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 74 الهدف الاول للنادي الاهلي أمام نادي الهلال السوداني ، بعد صناعة ممتازة من اللاعب أحمد عبد القادر وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

هذا وحرصت جماهير الأهلي على دعم اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي، وذلك بعد خسارة المنتخب المصري أمام السنغال في المبارة المؤهلة لبطولة كأس العالم.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.