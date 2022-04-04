شكرى يتوجه الى موسكو في إطار زيارة لمجموعة الاتصال العربية على المستوى...

توجه اليوم الوزير شكري إلى موسكو، ومنها لاحقا إلى وارسو، في إطار زيارة لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري، تنفيذا لمُخرجات مجلس الجامعة العربية بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا

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