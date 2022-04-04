حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 5-4-2022

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 5-4-2022

مهنياً: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك

عاطفيا:ً التعابير التي يستخدمها الشريك تثير الشكوك، وهذا يترك مجالاً أكبر للشك حول حقيقة نياته تجاهك

صحياً: قد تكون صحتك عرضة لانتكاسة مفاجئة، لكنها عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 5-4-2022

مهنياً: تتحلى بقدرات فكرية مميزة وتشعّ الافكار الجيدة في رأسك، فتجد حلولاً لكل شيء وتقدم على مبادرات مشكورة وتستوعب الأمور وتصحّحها وتجد الحلول

عاطفياً: الصدق والشفافية هما عنوان هذا اليوم وكل يوم مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة

صحياً: قد تشكو وضعاً صحياً يلازمك منذ مدة، وأنت على يقين أن علاجه الوحيد هو ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 5-4-2022

مهنياً: يرافقك الحظ في جميع تحركاتك، ويقدّم إليك كل العون والدعم والانفراج لأعمالك إذا كانت معقّدة أو مستعصية ويسهل عليك النقاش

عاطفياً: ابتعد عن السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقاً معه، فهذا يفيدك أكثر

صحياً: من المفيد أن تخصص ساعة للمشي أو الهرولة صباحاً، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 5-4-2022

مهنياً: لحسن الحظ ان القمر في العقرب يجعلك قادراً على ضبط الايقاع، المطلوب منك التهدئة وعدم استفزاز الزملاء بل التصرّف بليونة، وتجنّب المصاريف الهائلة او الديون او الاستثمارات المغامرة والمجازفات والحوادث

عاطفياً: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيداً عن روتين الحياة العملية

صحياً: لا ترهق أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 5-4-2022

مهنياً: التفرد بالرأي غالباً ما يؤدّي إلى صدامات مع محيطك، وهذا قد يسبب عواقب وخيمة وغير متوقعة مع الزملاء في العمل وخارجه، لكن الأمور تحل بسرعة

عاطفياً: تطالب الشريك بالإيفاء بوعوده أو هو يطالبك بذلك، وتجد نفسك محرجاً أمام بعض أسئلته

صحياً: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 5-4-2022

مهنياً: لا تستخف ببعض التصرفات ولا تؤجل المستحقات أو تتحدى القوانين وتدفع الثمن

عاطفياً: قد تراهن على لقاء ما، أو تسعى جاهداً لإتمامه مهما كلّف الثمن، وتفرح بجديد يولد ويغيّر الآفاق

صحياً: قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم في المشي في البداية، لكن مع الوقت ستكون في مستواهم.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 5-4-2022

مهنياً: مؤشرات إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون لمصلحتك لتحسّن أوضاعك المالية والمهنية

عاطفياً: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتماً إلى تصويب البوصلة مجدداً

صحياً: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 5-4-2022

مهنياً: مؤشرات إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المالية والمهنية

عاطفياً: حب جديد ومحاولات لتعزيز موقعك، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الأهداف المطلوبة

صحياً: المحيط المرتبك حولك يولد فيك تعباً نفسياً ومعنوياً، وتحاول تخطيه بشتى الوسائل.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 5-4-2022

مهنياً: تتركز الأنظار على قدراتك الإبداعية في مجالك المهني، وتفوز بجوائز تقديراً لجهودك

عاطفياً: يوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، وبانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية

صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 5-4-2022

مهنياً: تلاحق بعض الافكار والاهداف وربما تتعدّد الاتجاهات، انتبه لوارداتك واموالك

عاطفياً: حلم جديد يرافق السعادة مع الشريك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية

صحياً: إنتبه لصحتك وتجنب التعرض للبرد أو الأضواء القوية ولا تقم بمجهود غير اعتيادي.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 5-4-2022

مهنياً: عليك استغلال الأجواء الايجابية في العمل الى أقصى الحدود، وخصوصاً أن الفترة المقبلة قد تشهد ركوداً وعدم استقرار

عاطفياً: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر

صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 5-4-2022

مهنياً: قد تحصل على ارباح غير متوّقعة، وتتلقى دعوة لمناقشة مشروع معيّن وتكتشف العديد من القواسم المشتركة مع أحد الاشخاص

عاطفياً: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود الى الماضي وتبحث عن حب قديم

صحياً: لكي يكون يومك مريحاً عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطاً.